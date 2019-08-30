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Fahrettin Altun: Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık

30.08.2019 20:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla tokalaştığı anları paylaştı. Altun görüntüleri "Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık" notuyla paylaştı.


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