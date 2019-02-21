Fahrettin Altun açıkladı! '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 15 bine yakın fikir geldi 21.02.2019 17:42

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine gelen fikir sayısını açıkladı. Altun "Fikir sayısı 15 bine çok yaklaştı. Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz." dedi.