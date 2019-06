Facebook ve Twitter’dan manipülasyon ve algı operasyonu (Video) 27.06.2019 13:44

Ülkelerin iç işlerine karışma, toplumu dizayn etme, manipülasyon, algı yönetimi… Tüm bunları yapan, Amerika merkezli sosyal medya platformları Facebook ve Twitter... Adeta bir uluslararası suç çetesi haline gelen Facebook, toplumun haber alma özgürlüğüne nasıl engel oluyor? Facebook ve Twitter’ın karanlık misyonu ne? İşte kanıtlarıyla Amerikan merkezli Facebook ve Twitter’ın manipülasyon ve algı operasyonları…

Facebook, daha önce politik seçimlere müdahale etme amacıyla milyonlarca kişinin gizli bilgilerini izinsiz bir şekilde satmıştı. Milyonlarca insanın Facebook'taki kişisel verilerinin sızmasıyla ilgili dünyayı sarsan skandaldan Türkiye'de de 234 bin 584 kullanıcının etkilendiği ortaya çıkmıştı. Facebook'un bitmek bilmeyen skandalları, A Haber'de analiz edildi…

MİLYONLARCA İNSANIN VERİLERİ İZİNSİZ SATILDI

2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kampanyası için çalışan Cambridge Analytica (CA) isimli politik danışmanlık şirketi, Facebook kullanıcılarına sunulan bir kişilik testinden elde ettikleri verileri seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla gerçekleştirdiği dijital manipülasyon çalışmalarında kullandı. Facebook'a bir haftada 50 milyar dolar değer kaybettiren skandal, CA'nın eski bir çalışanı tarafından ortaya çıkarıldı.

Cambridge Analytica şirketinin Facebook veri skandalı ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Mart 2018'de Cambridge Analytica'nın iş yöntemleri hakkında birçok haber ortaya çıktı. The New York Times ve The Observer, Cambridge Analytica ve Facebook'un veri ihlalı yaptığını raporladı. Buna göre Facebook'un bir üniversite görevlisine platformdaki kullanıcıların verilerine erişim vermesiyle başlayan süreçte verile Cambridge Analytica şirketinin eline geçti. Cambridge Analytica şirketi de Donald Trump'ın başkanlık seçimleri kampanyasında bu verileri kullandı. Medyada çıkan haberlere karşılık olarak Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi, Cambridge Analytica şirketinin sunucularını araştırmak için izin istedi. Cambridge Analytica şirketinin Facebook sayfası ve reklamları, Facebook tarafından yasaklandı. 23 Mart 2018'de Britanya Yüksek Mahkemesi, Bilgi Komisyonu Ofisi'ne araştırma izni verdi.

Facebook veri skandalının baş aktörleri kimler?



Bahsi geçen 50 milyon Facebook kullanıcı verisi 270 bin Facebook kullanıcısının verilerini paylaştığı "thisisyourdigitallife" uygulaması aracılğıyla elde edildi. "thisisyourdigitallife" adlı üçüncü parti uygulamaya 2015 yılında bilgi paylaşma izni veren kullanıcıların listelerinde ekli olan arkadaşlarının da bilgileri Cambridge Analytica şirketinin eline geçti. "thisisyourdigitallife" uygulaması Cambridge Analytica şirketine veri sağlayarak Facebook'un hizmet kullanım şartlarını ihlal etti.

Kişisel verilerle siyasi tercihler nasıl manipüle ediliyor?

Facebook hesabınızla giriş yaptığınız uygulamalar ve oyunlar da hangi Facebook içeriğini beğendiğinizi takip ederek sizin neredeyse en yakın arkadaşınızdan daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Eski siyasi kampanya reklamları yaş, etnik köken ve konuma göre hazırlanıyordu. Ancak yeni yazılımlar sayesinde danışmanlık şirketleri ilgi alanlarına göre size özgü mesajlar gönderebiliyorlar. Hangi müziği dinlediğiniz, hangi kitapları okuduğunuz, hangi filmleri izlediğinize, korku ve umut dolu mesajlara nasıl tepki verdiğinize bakılarak kişiliğiniz analiz ediliyor. İkna edilebilir biri misiniz yoksa değil misiniz buna bakıyorlar. Ve bunları göz önünde bulundularak ilginizi çekecek reklamlarla sizi hedef alıyorlar.