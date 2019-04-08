Facebook reklamları artık vergiye tabi 08.04.2019 17:26

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, işletmesi Türkiye`de bulunan ve geçerli bir vergi numarası sağlamamış olan reklam verenlerden, reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV alınacağını duyurdu.