"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık 25.07.2019 07:39

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran zanlı, başkent polisince eğlence mekanına düzenlenen operasyonla yakalandı.

FACEAPP