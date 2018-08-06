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Fabri Beşiktaş'a gözyaşları içinde veda etti!

06 Ağustos 2018, Pazartesi

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

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