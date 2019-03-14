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Ezana saygısızlık anlarından yeni görüntü! Ezan okunurken eylemcilere polis müdahalesi yok

14.03.2019 10:58

İstanbul Taksim'deki ezan provokasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya yeni çıkan görüntüler ezanı protesto edip sonradan çark eden '''polis müdehalesini ıslıkladık'' diyenlerin maskesini düşürecek cinsten. İşte o görüntüler...


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