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Eyüpsultan'da silahlı market soygunu kamerada

02 Ocak 2019, Çarşamba

Eyüpsultan'da bulunan bir markete giren zanlı, silah zoruyla kasada bulunan 250 TL parayı alarak kaçtı. Soygun sırasında başına silah dayanan kasiyer kız ve markette bulunan bir çocuk büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.


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