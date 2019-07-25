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Eyüpsultan'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini asılı bulunduğu aracıyla sürükledi

25.07.2019 01:43

Eyüpsultan'da, tartıştığı Filistin uyruklu sevgilisini aracından indirdikten sonra, kapı kuluna asılıyken gaza basarak metrelerce sürükleyen taksici gözaltına alındı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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