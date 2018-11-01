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Eyüpsultan'da drift yapan magandalar

01 Kasım 2018, Perşembe

Eyüpsultan’da asker uğurlayan lüks otomobilli magandalar caddeyi trafiğe kapatırken, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.


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