Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü08 Ocak 2019, Salı
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