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Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü

08 Ocak 2019, Salı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor.


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