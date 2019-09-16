Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün milyonları yakından ilgilendiren EYT konusu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi; Sosyal Politikalar Kurulu çalışma başlattı. EYT hakkında son detayları merak eden vatandaşlar şimdi arama motorlarında erken emeklilik yasasında son durum ne sorusuna yanıt arıyor. EYT'den kaç kişi etkileniyor? EYT'de nasıl bir formül bulunacak? Çalıştıkça emekli aylığının düşmesi önlenecek mi? Peki, EYT yasası kimleri kapsayacak? İşte EYT hakkında son gelişmeler....
EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte 16 Eylül EYT son gelişmeler (VİDEO)16.09.2019 19:21
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