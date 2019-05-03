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Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı (Video)

03.05.2019 14:14

Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik'te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.


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