Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik'te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.
Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı (Video)03.05.2019 14:14
- Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı (Video)
- Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza! Tramvay ile otomobil çarpıştı
- Kocaeli'de tır sürücüsü kamyonun altında kaldı! Feci kaza kameralara yansıdı
- Son dakika: Bakan Albayrak'tan eflasyon açıklaması
- AK Parti düğmeye bastı! Muhtarlara ayrı seçim geliyor
- Kerimcan Durmaz'ın skandal videosuna Yağmur Sarıoğlu'dan akılalmaz açıklama!
- Son dakika… Bakan Akar net konuştu: Birbirlerini etkilemeyecekler
- Van’da İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu
- Gaziantep'de feci kaza! 22 kişi yaralandı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Çubuk'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklama
- Son dakika: OHAL Komisyonu'nda 70 bin başvuru karara bağlandı
- Diyarbakır'da Sur Belediyesi 145 işçiyi işten çıkardı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.