Eypio konsere geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı (Video) 03.05.2019 14:14

Son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemde yer alarak kendini sevdiren sanatçı Eypio, Bilecik'te vereceği konsere 1 buçuk saat geç kalınca hem yuhalandı hem de ıslıklandı.

