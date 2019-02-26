Eylül’ü öldüren sanığa müebbet ve 39 yıl, annesine 20 yıl hapis istemi 26.02.2019 17:43

Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan komşu Uğur Koçiğit (42) ile tutuksuz bulunan annesi Huriye Koçyiğit (69) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Eylül Yağlıkara'ya cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis, ona yardım ettiği gerekçesiyle annesi Huriye Koçyiğit hakkında ise 20 yıl hapis talep edildi. Uğur Koçyiğit, savcılık sorgusundaki savunmasında, "Haklısınız, üzerime atılı bir çok delil mevcut; ancak hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ben bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Bir şey biliyor da saklıyor değilim" dediği öğrenildi.