Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan komşu Uğur Koçiğit (42) ile tutuksuz bulunan annesi Huriye Koçyiğit (69) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Eylül Yağlıkara'ya cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis, ona yardım ettiği gerekçesiyle annesi Huriye Koçyiğit hakkında ise 20 yıl hapis talep edildi. Uğur Koçyiğit, savcılık sorgusundaki savunmasında, "Haklısınız, üzerime atılı bir çok delil mevcut; ancak hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ben bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Bir şey biliyor da saklıyor değilim" dediği öğrenildi.
Eylül’ü öldüren sanığa müebbet ve 39 yıl, annesine 20 yıl hapis istemi26.02.2019 17:43
- Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? (26 Şubat) Müge Anlı son bölüm izle
- Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner FETÖ'den tutuklandı
- Derbi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye PFDK şoku
- Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi
- Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı kitap ele geçirildi
- Eylül’ü öldüren sanığa müebbet ve 39 yıl, annesine 20 yıl hapis istemi
- Üst Düzey DHKP/C'lilerin Sığınakta Yakalandığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
- Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: Yaralılar var...
- İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri
- 24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
- Son dakika: Bahçeli'den flaş 31 Mart mesajı
- CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.