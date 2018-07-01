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  • Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklaması

Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklaması

29 Haziran 2018, Cuma

Ankara Valisi katledilen Eylül ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Topaca açıklamasında "Eylül'ün sağlam bir şekildiği bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Maalesef yavrumuzun katledildiğini bildirmek durumundayız. Bir elektrikdireğinin dibinde cesedini bulduk. Teknik çalışmalar sürüyor. Şuan tutuklu bulunan kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bölgede görülmesi ve bir vatandaşımızın verdiği ifadeyle bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama köpeğinin verdiği işaretin ardından cesedin olduğu bölge belirlendi." dedi.

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