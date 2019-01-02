Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları öne sürülen DEAŞ üyesi Fas uyruklu kadın ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi yakalandı.
Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı02 Ocak 2019, Çarşamba
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