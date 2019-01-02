Haberler Web TV Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

02 Ocak 2019, Çarşamba

Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları öne sürülen DEAŞ üyesi Fas uyruklu kadın ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları