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Evli sevgilisinin eşi eve erken gelince çıplak cama çıktı

29 Kasım 2018, Perşembe

Çin'de yaşanan bu olay "pes" dedirtti. Evli bir kadınla ilişkiye giren genç adam, kadının kocası eve erken gelince kaçacak yer bulamayıp 4'üncü kattaki evin penceresine çıktı. Üzerinde kıyafetleri olmayan adam bir süre sonra kendisini boşluğa bırakarak yere çakıldı.


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