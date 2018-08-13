Yol Durumu

Evlenmeyi kafaya koyan gelini, sel suları bile durduramadı

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Yurtdışında evlenmek için kiliseye giden yabancı çift sel sularıyla karşılaştı. Çiftin sulara aldırış etmeden nikaha devam etmesi enteresan görüntülere sahne oldu.

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