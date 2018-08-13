Evlenmeyi kafaya koyan gelini, sel suları bile durduramadı

Yurtdışında evlenmek için kiliseye giden yabancı çift sel sularıyla karşılaştı. Çiftin sulara aldırış etmeden nikaha devam etmesi enteresan görüntülere sahne oldu.
Evlenmeyi kafaya koyan gelini, sel suları bile durduramadı13 Ağustos 2018, Pazartesi
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