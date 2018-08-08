Evlenmek için "08.08.2018"i seçtiler 08 Ağustos 2018, Çarşamba

Samsun'da evlenmek isteyen çiftler, özel olduğunu düşündükleri 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girdi.

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, Samsun'da nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Evliliklerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, nikah salonunda sıraya girdi. Çiftler evlenmek için 08.08.2018 tarihinde mutluluğa "Evet" dedi. İlkadım Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gün boyu 30 çiftin nikahı kıyılacak.

Nikahları için bugünü seçen Emrah ve Buket Kuru çifti de özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Evlenmek için özellikle bugünü seçtiklerini belirten Emrah Kuru, ömürleri boyunca unutulmayacak bir tarihte dünyaevine girdiklerini ifade etti.

Buket Kuru da özel bir tarih olduğu için nikah günü tercihinde bulunduklarını kaydetti.