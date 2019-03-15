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Evlenene 68 bin 559 lira destek

15.03.2019 14:32

Devlet, konut ve çeyiz hesabıyla evlilikleri ve ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara 9 bin 279 lira 75 kuruşa varan devlet desteği veriliyor. Konut hesabıyla da bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında 25 bin liraya varan devlet katkısı var. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 68 bin 559 lira 50 kuruş devlet katkısı alabilecek.


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