Evlenene 68 bin 559 lira destek

Devlet, konut ve çeyiz hesabıyla evlilikleri ve ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara 9 bin 279 lira 75 kuruşa varan devlet desteği veriliyor. Konut hesabıyla da bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında 25 bin liraya varan devlet katkısı var. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 68 bin 559 lira 50 kuruş devlet katkısı alabilecek.
Evlenene 68 bin 559 lira destek15.03.2019 14:32
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