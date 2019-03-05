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Evlenene 24 maaş! 2 yıllık maaş peşin verilecek...

05.03.2019 09:27

Yetim kız çocukları, evlenirken 2 yıllık maaşını peşin alıyor. Bu parayı almak için 5 yıllık hak düşürücü süreye dikkat etmek gerekiyor.


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