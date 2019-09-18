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Evlat nöbetinin 16. gününde aile sayısı 39'a yükseldi

18.09.2019 11:27

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 39 oldu. Anne İkram Gürtürk ve baba Mehmet Gürtürk 2014 yılında zorla dağa kaçırılan 17 yaşındaki çocukları Musa Gürtürk için nöbete katıldılar. Muş’tan gelen aile, “Söz bitti, oğlumu istiyorum” ifadelerini kullandı.


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