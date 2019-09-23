Evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na zor soru: Herkes geldi, CHP nerede? 23.09.2019 12:45

Evlat nöbetine katılan anneler CHP'ye isyan etti. Acılı anneler, "Herkes geldi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerede. CHP, işin içinde HDP olduğu için sessiz kalıyor. Herkes geldi, CHP nerede?" diyerek tepki gösterdi.

Çocukları terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin HDP önünde yaptığı oturma eylemine Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'dan dahi destek gelirken, CHP gözü yaşlı anneleri görmezden geldi. 31 Mart yerel seçimlere HDP ile kola kola giren CHP annelere destek ziyaretinde bulunmazken, aileler "Herkes geldi, CHP nerede, neredesin Kemal bey" diyerek tepki gösterdi.

KULAKLARINI TIKADILAR

Daha önce yaptığı miting, salon toplantıları, Meclis konuşmalarında, "analar ağlamasın" diyen CHP lideri ağlayan anaları yalnız bırakırken, destek yerine bazı partililerin eylemin sonlandırılmasını istemesi dikkat çekti. bazı CHP'lilerin ailelere, "HDP yerine, valilik önünde oturma eylemi yapın" açıklamaları da ailelerin tepkisine neden oldu. CHP'nin adeta üç maymunu oynayarak sesiz kalmasına tepki gösteren aileler konuştu.

HERKES GELDİ, CHP NEREDE?

Oğlu 17 yaşındaki Mustafa için günlerdir HDP önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer "Gezi olaylarında boy gösteren, terör nedeniyle tutuklananlar için sözde adalet yürüyüşü yapanlar nerede. Günlerdir burada evlatlarımız için gözyaşı döküyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerede. CHP, işin içinde HDP olduğu için sessiz kalıyor. Herkes geldi, CHP nerede ?" dedi.

GEZİ PARKINDA BİR AĞAÇ İÇİN KIYAMETİ KOPARANLAR NEREDE?

Oğlu 19 yaşındaki Yakup için İstanbul'dan eyleme katılan Saliha Edizer ise şunları söyledi: "Biz AK Parti gibi diğer partilerin de bize destek olmasını bekliyoruz. Ancak, bu ülkenin ana muhalefet partisi Atatürk'ün kurduğu partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortada yok. Bizim bu anlamlı büyük oturma eylemimize destek vermeyen Kılıçdaroğlu ve çevresi Gezi parkı için kıyameti koparıyordu. Şimdi Gezi parkında bir ağaç için kıyameti koparanlar nerede" diye konuştu.