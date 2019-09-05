Evlat nöbeti sürüyor! HDP’lilerden oturma eylemi yapan ailelere alçak saldırı (Video)

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi. Terör örügütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı.
HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı. Günlerdir HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin eylemi devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere HDP'liler hakaretlerde bulundu. Aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle arbede büyümeden yatıştırıldı.
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