Evlat nöbeti 24. gününde! Acılı annenin sözleri yürekleri dağladı 26.09.2019 12:12

Çocukları HDP aracılığı ile PKK'ya katılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki bekleyişleri sürüyor. 24'üncü gününe girilen evlat nöbetinde kızını isteyen anne Yıldız Ballı'nın "Ölüsünü dirisini versinler kızımın" sözleri yürekleri dağladı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 24'üncü gününde devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde ailelere destek için gösteriler düzenlenirken, birçok sanatçı ve aydın da evlat nöbetine desteğini açıklamıştı.

Evlat nöbetinin 24'üncü gününde HDP il binası önünde bulunan anne Yıldız Ballı, HDP'li isimlere isyan etti. Gözyaşı döken Ballı, "Kızım ölü mü sağ mı onu öğrenmek istiyorum. Engellemeyin beni Allah rızası için engellemeyin. Bırakın içeri gireyim, ölüsünü dirisini versinler kızımın." dedi.

2014 yılında HDP aracılığı ile örgüte katılan oğlunu arayan Fatma Bingöl ise, "İstanbul'da oturuyorum, 2014'te benim oğlum gitti. Onu burada bekliyorum, ölünceye kadar da bekleyeceğim. Ben ona sesleniyorum, oğlum ben seni çok özledim, ne olursun dön gel artık. Bizi bu azaptan kurtar, ben seni çok seviyorum. Her zaman kucağım ve kapım açık. Evlatlarımız için başımızı koyduk bu yola, asla vazgeçmeyeceğiz evlatlarımızı götüren insanlara bırakmayacağız." sözleriyle mücadelesindeki kararlılığını dile getirdi.