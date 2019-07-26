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Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

26.07.2019 05:24

Gaziantep'te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan İbrahim Uzun (25), yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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