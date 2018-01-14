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Evine hırsız girdi zararı komşularına ödetti

14 Ocak 2018, Pazar
Yenibosna'da site içerisindeki evine hırsız giren adam, zararı komşularına ödetti. Hırsızlıktan kaynaklanan zarar için site yönetimine dava açtı ve mahkeme onu haklı buldu. 174  bin liralık tazminatı site sakinleri ve güvenlik şirketi birlikte karşılayacak. İşte detaylar...
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