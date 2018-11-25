Haberler Web TV Evin tuvaletinden boa yılanı çıktı!

Evin tuvaletinden boa yılanı çıktı!

25 Kasım 2018, Pazar

İsveç'in Kiruna kenti yakınlarındaki Jokkmok kasabasındaki evin tuvaletinde bir metre boyunda boa yılanı bulundu. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Johan Martin Spik Skum adlı kişi, evinin tuvaletindeki klozette, bir metre boyunda boa yılanı görmesinin ardından yetkilileri arayarak yardım istedi. Yılanı klozetten çıkaran yetkililer, hayvanın yakınlardaki bir evden kaçmış olabileceğini ifade etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları