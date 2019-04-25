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Evi ateşe verip kendisini içeri kapattı!

25.04.2019 10:08

Adana'da annesiyle kavga eden Ferhat Ç. isimli vatandaş, oturduğu evi ateşe verip kendisini içeri kapattı. İtfaiye erlerinin yanan evin avlusunda bulduğu, dumandan etkilenen Ferhat Ç., hastaneye kaldırıldı.


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