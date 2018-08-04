Yol Durumu

Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Denizli'de akılalmaz olay! Denizli'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi. Dehşete düşen ev sahipleri kafesi kapatıp, hemen itfaiyeye haber verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları