Haberler Web TV Eve davet ettiler! Uygunsuz fotoğraflarını çekip…

Eve davet ettiler! Uygunsuz fotoğraflarını çekip…

11 Ocak 2019, Cuma

Antalya’da uygunsuz fotoğraflarını çektiği şahıstan şantaj ve tehdit yoluyla para alıp, senet imzalattırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları