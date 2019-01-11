Antalya’da uygunsuz fotoğraflarını çektiği şahıstan şantaj ve tehdit yoluyla para alıp, senet imzalattırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eve davet ettiler! Uygunsuz fotoğraflarını çekip…11 Ocak 2019, Cuma
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