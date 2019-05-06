Haberler Web TV Evde yakınına bakana bin 397 TL

Evde yakınına bakana bin 397 TL

06.05.2019 10:04

500 bini aşkın kişinin aldığı evde bakım aylığı Temmuz’da artacak. Aylık ödeme bin 397 lirayı bulabilecek...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları