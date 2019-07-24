Evde uyuyan bebeği korumak için kendilerini feda ettiler! Kahraman köpekler ve yılanın kavgası kamerada 24.07.2019 19:04

Filipinler'de evin bahçesine giren yılan ile cesur iki evcil hayvan arasındaki yaşam mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı. Evin ön bahçesinden giren yılanı durdurmak için yılanla 2 dakika boyunca kapışan köpekler yılanı öldürmeyi başardı. Yılanın ölmesinin ardından ısırdığı köpeklerden biri ölürken diğeri ise kör oldu. İşte kahraman köpeklerin canlarına mal olan yılanla mücadelelerinin görüntüleri...