Yol Durumu

Evanjelistler kimdir? Evanjelistlerin asıl hedefi ne?

22 Aralık 2017, Cuma

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında Evanjelistlerle ilgili çarpıcı bilgiler aktarıldı.

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