Evangelizm nedir? ABD'yi Evangelistler mi yönetiyor? 28 Ağustos 2018, Salı

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ı etkisi altına alarak Türkiye'ye ajan Brunson üzerinden yapılan saldırıların arka planındaki güç evangelistler kimler? ABD yönetiminde evangelistlerin etkisi ne? Evangelistlerin "Kıyamet Kehaneti" inanışı nereden geliyor? İşte evangelistler hakkında çarpıcı bir analiz...