Ev araba alacaklara büyük müjde! Konut kredisi faiz oranları düşüyor! Güncel konut kredisi faiz oranları kaç? 25.07.2019 17:00

Piyasalar tarafından uzun süredir merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı, bugün öğle saatlerinde açıklandı. Açıklanan karara göre faiz 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75'e getirildi. Bu kararın ardından gözler tüketici, taşıt ve konut kredilerine döndü. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Şu anda Merkez Bankası verilerine göre ortalama faiz oranları, tüketici kredilerinde yüzde 27,01, Taşıt kredilerinde yüzde 27,67, konut kredilerinde yüzde 21.26, Ticari kredilerde ise yüzde 25.43'ük oranlar uygulanıyor. Mevduat kredilerinde ise ortalama oran yüzde 21.85. Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık indirimi sonrasında bu oranları aşağı yönlü hareket edeceğini ve yeni düşük faiz oranlarıyla hem borçların kolay ödenmesinin hem de piyasaların canlanmasının sağlanacağı görülüyor." dedi. Peki kredi faiz oranları kaç olacak? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranı ne kadar düşecek? İşte detaylar...

Yılbaşından bu yana ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte ortaya çıkan enflasyondaki düşüş eğilimi Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi. Bundan sonraki süreçte Temmuz Ağustos aylarıyla birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Eylül Ekim aylarında enflasyonda tek hanelerin görülmeye başlanacak olmasıyla birlikte faizlerde 425 baz puanlık indirim de geldi.

Faiz kararından sonra kur ve borsa tarafındaki olumlu gelişmeler, kurdaki gerileme ve borsadaki yükseliş bu konuda "Felaket tellallığı" yapan ve bunu meslek edinen kesimlere de önemli bir cevap olmuştur. Yıl sonuna kadar enflasyondaki gelişmelerle birlikte faiz indirimlerinin devam edeceği de görülüyor. Bunun da hem büyümeye hem de kredi tarafında canlılığa yol açacağını bekliyoruz.

REKABETLE İNECEKTİR

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan bu indirim kısa vadede özellikle Türk Lirası kredi faizlerinin de aşağı inmesini sağlayacaktır. Bankaların rekabet ortamı içerisinde bu indirimi kredi faizlerine yansıtacaklarını düşünüyorum. Zaten faiz kararı açıklanmadan öncede bir bankamız konut kredisinde aylık faizi yüzde 1.49'a kadar çekti. Bununda da aşağı doğru hareket edeceğini ve 1.2'lik oranları da göreceğimizi düşünüyorum.

Şu anda Merkez Bankası verilerine göre ortalama faiz oranları, tüketici kredilerinde yüzde 27,01, Taşıt kredilerinde yüzde 27,67, konut kredilerinde yüzde 21.26, Ticari kredilerde ise yüzde 25.43'ük oranlar uygulanıyor. Mevduat kredilerinde ise ortalama oran yüzde 21.85.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık indirimi sonrasında bu oranları aşağı yönlü hareket edeceğini ve yeni düşük faiz oranlarıyla hem borçların kolay ödenmesinin hem de piyasaların canlanmasının sağlanacağı görülüyor. Tüketiciler açısından baktığımızda acil ihtiyacı olmayanların kısa bir süre bekleyip yeni faiz oranlarıyla kredi kullanmasını tavsiye ediyoruz. İndirimin bütününün hemen yansıtılması düşünülmese bile Tüketici kredilerinde aylık 1,4'lük, taşıt kredilerinde 1,4'lük, konut kredilerinde 1.2'lik ve ticari kredilerde 1.3'lük faiz oranlarını görebileceğimizi tahmin ediyoruz.