Euro ve dolar ne kadar oldu? 21 Ekim dolar canlı alış satış fiyatı! 21.10.2019 12:00

Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti. Kur, haftanın son işlem gününde 5,78 civarında bulunuyor. Euro/TL ise 6,45 seviyesinde seyrediyor. Bu hafta dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 5,7890 liraya, euro ise yüzde 6,4510 liraya geriledi. Öte yandan Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. İşte 21 Ekim güncel döviz kurları...

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında anlaşma sağlanması piyasalardaki baskıyı ortadan kaldırdı. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Yaşanan bu gelişmeler Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Yatırım yapacak olanlar güncel döviz kurlarını, euro dolar kurlarını yakından takip ve analiz ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 21 Ekim güncel döviz kurları... Dollar, Dünya'da 20'den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır

20 EKİM PAZAR DOLAR VE EURO KURU

BORSA YÜKSELİŞTE

Yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Endeks güne yüzde 3,73'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 98.730,64, en düşük 93.031,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,62 azalışla 98.415,34 puandan tamamladı.

AVRUPA BORSALARI, HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Yatırımcılar, İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit konusunda yapılan yeni anlaşmanın İngiltere ve AB üyesi ülke parlamentolarından geçip geçmeyeceği konusunda sinyaller beklerken, Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 azalarak 391,84 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 azalarak 5.6436,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybederek 22.321,77 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 12.633,60 seviyesinde kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,44'lük düşüşle 7.150,57 seviyesinde tamamladı. Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,1147 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, yatırımcıların, AB üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından konuyla ilgili gelişmeleri, Çin ekonomisinin ABD ile ticaret savaşı ve azalan iç talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme hızına düşmesini yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD NE ZAMAN KULLANMAYA BAŞLADI?

Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinde ise 1690'larda kağıt para dolaşıma çıktı. 1700'lerin sonlarına doğru bağımsızlığını kazanınca Kuzey Amerika'daki İspanyol Doları değer kazandı. Bunun üzerine Virgina gibi eyaletlerde yerel para birimi olarak da kullanılan İspanyol doları, Kıta Kongresi tarafından ABD para birimi olarak yetkilendirildi ve İspanyol dolarına benzer kağıt paralar basıldı. ancak bu para hızla değer kaybetti. 1785 yılında ABD doları, Birleşik Devletler'in resmi para birimi kabul edildi. 1791'de Merkez Bankası'nın kurulmasının ardından 1792'de ABD darphanesi kuruldu ve İspanyol doları ile aynı oranda gümüşe sahip 'ABD doları' basıldı. 1800'lerde ABD dolarındaki gümüş oranı önemli ölçüde azaltıldı. İlk ABD banknotu ise 1861'de dolaşıma girdi.

Dolar Nedir?

Dollar, Dünya'da 20'den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı "Dollar" kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama'da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.