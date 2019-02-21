Euro ve dolar bugün ne kadar? (21 Şubat 2019) 21.02.2019 10:23

Fed'in son tutanaklarda bu yıl olası faiz artırımı beklentilerini artırmasıyla dolar/TL yükselişte, küresel piyasalar izleniyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3060 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0210 lira olmuştu. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

