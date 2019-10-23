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'Etki ajanları' harekete geçti! ‘Diplomatik zafer’e karşı hangi planlar devrede?

23.10.2019 20:06

Türkiye hem sahada hem masada tarihi kazanımlar elde ederken, Türkiye'deki özellikle medya içerisinde faaliyet gösteren "etki ajanları" yine harekete geçti. "Diplomatik zafer"i gölgelemek isteyen bazı kesimler, kitleleri yönlendirmek için manipülasyonlara devam ediyor. Dünya basını dahi, Türkiye'nin başarısını kabul ederken, marjinal gruplar terörle mücadeleyi itibarsızlaştırmak için adımlarını sıklaştırıyor. Peki diplomatik zafer neden gölgelenmek isteniyor? Etki ajanları tekrar, neden harekete geçti? Detaylar A Haberin analiz haberimizde...


Türkiye hem sahada hem masada tarihi kazanımlar elde ederken, Türkiye'deki özellikle medya içerisinde faaliyet gösteren "etki ajanları" yine harekete geçti. "Diplomatik zafer"i gölgelemek isteyen bazı kesimler, kitleleri yönlendirmek için manipülasyonlara devam ediyor. Dünya basını dahi, Türkiye'nin başarısını kabul ederken, marjinal gruplar terörle mücadeleyi itibarsızlaştırmak için adımlarını sıklaştırıyor. Peki diplomatik zafer neden gölgelenmek isteniyor? Etki ajanları tekrar, neden harekete geçti? Detaylar A Haberin analiz haberimizde...

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