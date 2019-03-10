Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçağın düşüş nedeni ise bilinmiyor.
Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!10.03.2019 13:13
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