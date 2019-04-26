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'Et'ikete fren

26.04.2019 09:51

TAKVİM, et fiyatlarındaki fahiş zamları sayfalarına taşıdı. Başkan Erdoğan, duruma el koydu. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla; ESK desteklenecek, besici korunacak, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek.


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