'Et'ikete fren

TAKVİM, et fiyatlarındaki fahiş zamları sayfalarına taşıdı. Başkan Erdoğan, duruma el koydu. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla; ESK desteklenecek, besici korunacak, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek.
'Et'ikete fren26.04.2019 09:51
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