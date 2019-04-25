Et fiyatlarını düşürecek adım! Resmi Gazete'de yayımlandı 25.04.2019 12:38

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre et fiyatlarındaki dengeleme için alım-satım arasında oluşacak fark için kaynak sağlanacak.