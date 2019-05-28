Eşref Kolçak, Bursa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı | Video izle

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Eşref Kolçak, yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Pazar akşamı tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde (92) yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı yüzlerce sevenin katılımıyla Gemlik Merkez caminde kılınan namazın ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedildi. 30 yıldır Gemlik’te yaşayan usta sanatçı yaklaşık 3 ay önce ciğerlerinden geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Daha sonra taburcu edilen Kolçak, eve geldikten 5 gün sonra tekrar rahatsızlanıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada 1 aydır tedavi gören usta sanatçı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Eşref Kolçak’ın ardından konuşan sanatçı dostları ‘Türk sineması önemli bir değerini kaybetti. Eşref bey sinema aşığıydı. Hep sahnede ölmek istediğini söylerdi. Çok üzgünüz büyük bir değeri kaybettik’ dedi.
Eşref Kolçak, Bursa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı | Video izle28.05.2019 19:05
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