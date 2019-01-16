Esrarengiz ölümün ardından dram çıktı 16 Ocak 2019, Çarşamba

Adana'da oturmadığı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan kadının kanser olduğunu öğrendiği için polise, eşine ve ailesine "benim ölümümden kimse sorumlu değil kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum" içerikli mektup yazıp intihar ettiği ortaya çıktı.