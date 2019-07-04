Esra Erol'un Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programına katılan 19 yaşında Alperen Kahraman, sabah saatlerinde eşi Melisa Sepetçi'yi beklerken, sokak ortasında vahşice öldürüldü. Eşinin amcası tarafından öldürülen Alperen Kahraman'ın eşinin ailesi, Esra Erol'un sunduğu programa katılarak kızları Melisa Sepetçi'nin kaçırıldığını iddia etmişti. Melisa ile Alperen, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak iddianın doğru olmadığını belirtmişti.
Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi! O anlar kameralara böyle yansıdı...04.07.2019 12:16
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