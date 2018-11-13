Esra Erol'u canlı yayında gözyaşlarına boğan olay! 13 Kasım 2018, Salı

Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. 13 Kasım salı günü yayınlanan programda duygu dolu anlar yaşandı. İki çocuk annesi Özlem Dikici evini terk etti. Eşi Murat Bey ise çocuklarına "anneniz doktora gitti" dedi. Annelerinin 2 aydır hastanede bilen çocuklar canlı yayında anneleriyle buluştu. O anlar Esra Erol'u ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.