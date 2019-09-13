Esra Erol'u canlı yayında çıldırttı! 60 yaşındaki adam uğruna 3 çocuğunu terk eden annenin sözleri şok etti (Video) 13.09.2019 17:42

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan ve ses getiren konulara tüm çıplaklığıyla araştıran, gizli kalmış sır perdelerini aralayan "Esra Erol'da" programında 13 Eylül Perşembe günü flaş bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki Arzu Yokuş, kayınvalidesinin 60 yaşındaki imam nikahlı eşi Ali Rıza Tek ile kaçtığı iddia edildi. Arzu Yokuş'un eşi Sadettin Bey canlı yayında yüzleşti. Sadettin Bey, eşi ile daha öncede bu nedenden dolayı ayrılma kararı aldığını 3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını iddia etti ve DNA testi istedi. Arzu Yokuş canlı yayına katılarak yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlattığı sırada Esra Erol duydukları karşısında daha fazla dayanamayıp Arzu Yokuş'a ''Dünyada boşuna yer kaplıyorsunuz'' serzenişinde bulundu. 13 Eylül Perşembe Esra Erol'da bugün neler yaşandı? Detaylar haberimizde...