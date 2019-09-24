Esra Erol'dan Şırnaklı Leyla'ya büyük destek! Okuma hayalini gerçekleştirdi 24.09.2019 23:36

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a okumak istediğini söyleyen Leyla'nın hayali gerçek oldu. Türkiye'nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim gören Leyla Yıldırım, bugün mezun oldu. Leyla canlı yayında mesleğine başlayacağının müjdesini verdi.

28 Ocak 2018 tarihinde Esra Erol'a okumak istediğini anlatan Leyla'nın hayalini Esra Erol gerçekleştirdi. 1 yıldır Türkiye'nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim gören Leyla Yıldırım, bugün mezun oldu ve mesleğine başlayacağının müjdesini canlı yayında verdi.

"HAYALİMDEN VAZGEÇMEDİM"

Önce annesini kaybeden, ardından kanser olan kardeşine ilik verdiği için eğitimini yarıda bırakan, kardeşinin iyileşmesinden sonra liseyi bitirip üniversiteye giden 22 yaşındaki Şırnak'lı Leyla Yıldırım'ın aşçı olma hayali, yaşadığı büyük acıyla yarım kalmıştı.

Şırnak'ta ailesiyle çadırda kalan Leyla, "Okuma hayalimden vazgeçmedim. Fırsat verilirse yeniden okumak istiyorum" demişti.

"ARTIK AYAKLARIMIN ÜSTÜNDE DURABİLİYORUM"

"Tek hedefim tek isteğim okulu kazanıp, istediğim mesleği yapıp aileme bakmak, bizim ailede okuyan tek kız benim. Ben okulumu bitirmek, aşçı olmak istiyorum, 17 kişi iki çadırda kalıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz." diyen Leyla'ya destek Esra Erol'dan geldi.

Canlı yayında Esra Erol'a teşekkür eden Leyla, "sizin desteğinizle artık ayaklarımın üstünde durabiliyorum, toplumda saygınlık kazandım, herkes beni takdir ediyor" dedi.