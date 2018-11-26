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Esra Erol'da şok gelişme! Meryem Aydın 27 yıl sonra çocuklarını buldu

26 Kasım 2018, Pazartesi

Esra Erol'da çocuklarını arayan Meryem Aydın istediği sonucu alamadı. ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol, 27 yıl önce çocuklarını bırakıp giden Meryem Aydın için 3 kişiye ulaştı. Ulaşılan çocuklar ise "Bizim öyle bir annemiz yok" diyerek buluşmayı kabul etmedi.


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