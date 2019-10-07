Esra Erol'da şok eden dolandırıcılık hikayesi! Hasta eşini 5 yıldır aldatan 65 yaşındaki Ömer Günay... 07.10.2019 14:42

Esra Erol'da canlı yayınında itirafta bulunan 65 yaşındaki Ömer Günay, anlattıklarıyla herkesi şok etti. Afyonkarahisar'da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşi Ayşe Dudu Günay'a donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla kendi evlerinde birliktelik yaşadıklarını anlattı. Eşi hastaneye tedavi görmeye gittiği sırada Leyla denen şahıs ile birlikte olan 65 yaşındaki Ömer Günay'ın Esra Erol'da canlı yayınındaki itirafıyla herkes şok oldu. Leyla isimli kişinin kendisinden hamile olduğunu belirten kendisini dolandırmaya çalıştığını ifade eden Ömer Günay, Esra Erol'dan yardım istedi. İşte Esra Erol'da herkesi şaşkına uğratan hikaye...